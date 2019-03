Kassory Fofana visite l’hôpital national Donka

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement s’est rendu ce mercredi 6 mars sur le chantier de cet établissement sanitaire pour s’enquérir du niveau d’avancement des travaux de rénovation et d’extension du CHU de Donka.

Après avoir visité le chantier pour s’enquérir de l’évolution des travaux, le Premier ministre, Chef du Gouvernement dira que c’est une fierté selon lui, car la Guinée va pouvoir disposer du plus grand centre hospitalier de la sous-région. Pour Ibrahima Kassory Fofana, le CHU Donka sans aucun doute est le plus grand centre hospitalier quand les travaux seront achevés. L’hôpital national de Donka présentera dans les prochains mois un nouveau visage aux populations guinéennes. Près de 4 ans après le lancement des travaux de rénovation et d’extension par le Président de la République Alpha Condé, les entreprises PICCINI et SACCOF en charge de l’exécution des travaux ont multiplié les efforts pour doter la Guinée d’un hôpital moderne avec des équipements de dernière génération qui permettront de réduire de façon considérable le nombre d’évacuation des patients vers l’étranger. Cofinancer par le Fonds saoudien à hauteur de 32 millions de dollars et par la Banque Islamique de Développement ‘’BID’’, à hauteur de 28,8 millions d’euros le projet de réhabilitation du CHU Donka est une promesse du Chef de l’État, lors d’une de ces visites au sein de cet établissement sanitaire.

Ce projet de rénovation et d’extension du CHU Donka repose sur trois composantes, tournées vers le génie civil, la formation et l’équipement. La synergie d’action de ses trois composantes a permis d’atteindre 98% du taux d’avancement physique et 85% d’avancement financier. Avec les travaux réalisés le CHU Donka passe de 500 à 684 lits d’hospitalisation, et le service de radiologie qui était jusque-là incorporé a été décentralisé pour devenir un centre d’imagerie moderne. Pour finir, le Premier ministre, Chef du Gouvernement a fait savoir toute sa fierté d’être venu sur le chantier du CHU Donka, mais aussi fier de voir que le Président Alpha Condé a tenu le pari d’offrir à la Guinée et aux Guinéens un hôpital de standing.