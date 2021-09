Kenya: la Bad exclut Rockey Africa Limited de ses marchés

L’entreprise kenyane et ses filiales se sont livrées, selon la Banque africaine de développement (Bad), à des pratiques frauduleuses dans plusieurs appels d’offres dans le cadre du Projet de soutien à l’amélioration de la qualité et de la pertinence dans l’enseignement supérieur, la science et la technologie.Les exclusions ont pris effet le 5 août 2021 et dureront 24 mois, a fait savoir l’institution financière régionale dans un communiqué parvenu ce mardi à APA.

Durant la période, Rockey Africa Limited, ses filiales et son PDG, Robert Kamau Wachira ne seront pas éligibles à participer à des projets financés par le Groupe de la Banque africaine de développement, précise le document.

Par ailleurs, poursuit ce dernier, ces exclusions peuvent faire l’objet d’une application croisée de la part d’autres banques multilatérales de développement, notamment la Banque asiatique de développement, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque interaméricaine de développement et le Groupe de la Banque mondiale. Cela, en vertu de l’Accord pour l’exécution mutuelle des décisions d’exclusion.

En outre, souligne la note, à l’expiration de la période d’exclusion de 18 mois, Rockey Africa Limited et ses filiales ne seront autorisées à participer à des appels d’offres de projets financés par le Groupe de la Bad qu’après avoir mis en œuvre des programmes de conformité à l’intégrité conformes aux directives de la Banque.

De même, Robert Kamau Wachira ne pourra être à nouveau éligible qu’à la condition d’avoir suivi une formation accréditée en intégrité des affaires, à l’expiration de sa période d’exclusion de 24 mois.

Le Projet de soutien à l’amélioration de la qualité et de la pertinence dans l’enseignement supérieur, la science et la technologie a pour objectif d’augmenter le nombre d’ingénieurs qualifiés et compétents conformément aux priorités du plan de développement « Kenya Vision 2030 » pour la science, la technologie et l’innovation.

Il est cofinancé par le Fonds africain de développement, le guichet de prêts à taux concessionnels du Groupe de la Banque africaine de développement, et le gouvernement du Kenya.