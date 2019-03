Kindia : 200 kilogrammes de chanvre indien incinérés par les autorités

Une importante quantité de chanvre indien saisie par les forces de défense et de sécurité de Kindia a été incinérée mercredi dernier dans la forêt classée de Fötöngbe.

C’est dans la forêt classée de Fötönbgé que plusieurs autorités de Kindia se sont retrouvées pour procéder à l’incinération de près de 200 kilogrammes de chanvre indien. Mamadou Dian Bora Diallo, procureur de la république près le tribunal de première instance de Kindia revient sur les circonstances de saisie du chanvre indien : « Au mois de septembre, la gendarmerie de Kindia a lors d’une patrouille suite à l’indication d’un citoyen dans le district de Kaaly, saisi 155 kilogrammes de chanvre indien sous un arbre avec personne à côté. Un procès-verbal de saisie a été effectué, des enquêtes ont été déclenchées pour rechercher les auteurs. Parallèlement à cette quantité de 155 kilogrammes, la patrouille du camp militaire de première région militaire de Kindia a eu à saisir 84 kilogrammes de chanvre indien. Voyant donc les conditions de ce stockage, vu aussi les risques sanitaires et de dissipations, nous avons décidé de procéder à l’incinération »

Le directeur régional de l’environnement des eaux et forêts, Lanfia Diané qui a supervisé ce processus d’incinération, a apprécié le choix de la forêt classée de Fotöngbé. « C’est un produit polluant, un produit dangereux hautement toxique. Il dépasse les autres produits chimiques dans le domaine de pollution. C’est pourquoi, il faut chercher un lieu pour faire une incinération écologique, rationnelle. Ce lieu choisi est approprié, loin des agglomérations, des cours d’eaux. Donc, c’est un lieu bien approprié et après l’incinération, nous allons enfoncer la cendre », souligne le directeur régional de l’environnement des Eaux et forêts.