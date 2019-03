Kindia : Cheikh Taliby annonce l’arrivée des machines hydraformes

La région administrative de Kindia a reçu ce dimanche 17 mars 2019, la présence du ministre de l’énergie et de l’hydraulique, Cheikh Taliby Sylla

Après avoir été choisie il y a quelques mois pour abriter le 61 ème anniversaire de la république de Guinée, Kindia a reçu Cheikh Taliby venu présenter les différentes machines qui assureront la fabrication des briques pour la construction des infrastructures ciblées à l’occasion de ladite fête. Interrogé sur le pourquoi de sa visite à Kindia, le ministre de l’énergie et de l’hydraulique, Cheikh Taliby Sylla répond en ces termes : « c‘est pour pouvoir informer toute la basse Guinée, surtout la population de Kindia que le programme présidentiel de construction des infrastructures dans les régions de la république de Guinée va bientôt commencer à Kindia. Pour preuve, les machines qui sont là sont appelées les hydraformes. Ces hydraformes transforment la latérite sablonneuse en brique compressée de haute qualité. Donc ce sont ces briques qui vont servir à la construction des infrastructures au chef-lieu de la région administrative de Kindia ».

Depuis l’annonce de cette célébration le 02 octobre dernier, moult inquiétudes sont nées autour de la tenue du 61eme anniversaire à Kindia vu le retard du démarrage des travaux sur le terrain. Pour le ministre de l’énergie et de l’hydraulique, cette fête se tiendra bel et bien à Kindia. « Le 61 ème anniversaire de l’indépendance de notre pays se fera à Kindia. Nous l’avons dit à toutes nos rencontres ici. Le président est plus pressé que nous, les machines qui peuvent produire 2000 briques par jour sont arrivées et d’autres plus grosses en feront plus que ça pour que très rapidement les infrastructures qui doivent être mises à la disposition de Kindia pour le 61eme anniversaire soient confectionnées au plus vite avec la meilleure qualité qu’il faut. Donc ce programme présidentiel est une réalité. Selon le vœu du président de la république, hier déjà les travaux devaient démarrer, nous avons dit que les populations de Kindia disent qu’on ne peut pas démarrer un aussi grand programme, des actions aussi majestueuses de la part du président de la république sans que ça ne soit une véritable cérémonie pour que la population de Kindia puisse manifester sa joie par rapport à ses différentes constructions qui rendent nos villes très belles », ajoute-t-il. A noter que 43 bâtiments sont prévus pour la commune urbaine de Kindia et en matière d’infrastructures routières, 20 kilomètres de route pavées et 30 bitumées sont proposées.