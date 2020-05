Kindia: Des citoyens réclament le retour du ministre de l’énergie limogé

Certains citoyens de la ville de Kindia se sont retrouvés très tôt mercredi devant la commune urbaine pour exprimer leur mécontentement suite au limogeage du ministre de l’Energie, Dr. Cheick Taliby Sylla, natif de la préfecture.

Dans la foule, des femmes, jeunes et certains chefs de quartiers n’ont pas apprécié le renvoi de leur fils du grand département de l’Energie marqué ces mois-ci par des délestages du courant électrique dans le pays.

‘’Nous demandons à M. le Président de la République le retour de Dr Cheick Taliby Sylla à son poste’pouvait-on entendre dans la foule.

Et pour le conseiller communal, Fodeya Bangoura : «En Guinée on n’a jamais récompensé quelqu’un qui a fait du bien et quelqu’un qui compte faire le bien pour sa patrie. Sinon Dr Cheick Taliby Sylla, depuis Kindia n’a jamais eu un ministre comme lui qui soutient d’abord l’action du Président. Moi j’ai fait 10 ans dans l’opposition connu de tous les kindiakas mais c’est grâce à lui aujourd’hui on ne parle pas de l’opposition ici. On parle de délestage c’est parce qu’il y a courant. Il s’est battu pour que le RPG gagne et voilà comment on le récompense. Nous sommes frustrés. » a martelé Fodeya Bangoura.

Même son de cloche pour le coordinateur du Mouvement des Jeunes Visionnaires de Kindia, Aboubacar Diané « Suite au limogeage du ministre de l’énergie, vraiment nous ne sommes pas contents. Le 2eme mandat d’Alpha Condé c’est grâce à Cheik Taliby Sylla avec l’avènement de Kaleta. Nous ne sommes pas du tout contents. Nous demandons humblement au chef de l’Etat de revoir ce décret. Il s’est vraiment battu pour le parti à Kindia. Pardon qu’il revienne.» a-t-il plaidé.

De son côté, Seydouba Camara a fait savoir qu’ils finiront à prendre des dispositions concernant le parti.

Pour ces mécontents, il est temps d’observer les réalités avant d’agir en défaveur du parti présidentiel à Kindia.