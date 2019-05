Kintinia: le grand cimetière transformé en mine d’or

Dans la sous-préfecture de Kintinia, plusieurs concessions et le grand cimetière sont actuellement transformés en mine d’or. Chose que les responsables de la commune rurale jugent anormale.

Informé de la situation, le maire de la commune rurale, Balla Camara a procédé des interpellations des personnes déjà ciblées. « C’est regrettable que les gens transforment leurs concessions en mine d’or. Ce qui est encore malheureux, c’est qu’ils ne creusent qu’à partir de 23 heures jusqu’à 6 heures du matin. J’ai dit d’arrêter car, c’est une honte totale. Tous ceux qui sont arrêtés tireront les conséquences parce que c’est un acte intolérable et on va sanctionner avec la dernière énergie », déclare le maire. Dans le même ordre d’idée il (le maire de la commune rurale) a mis un accent particulier sur la transformation du grand cimetière en mine. « Vraiment, c’est une désolation totale, les exploitants miniers ont exagéré leur manière de faire pour exploiter jusqu’à déterrer les gens déjà morts. Nous n’allons plus accepter maintenant ces genres de faire », confirme-t-il.