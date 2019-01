Kiridia Bangoura : « Si un jour le peuple de Guinée décide qu’il y ait une nouvelle République… »

Alors que l’inquiétude et les menaces sont de plus en plus grandes du côté de l’opposition à propos d’un troisième mandat pour Alpha Condé, Kiridi Bangoura, le Ministre Porte-Parole de la Présidence guinéenne vient de jeter un pavé dans la marre.

Le Ministre Secrétaire Général à la Présidence a souligné une nouvelle fois que seul le peuple est appelé à décider de l’adoption d’une nouvelle Constitution qui permettrait au Président Alpha Condé de briguer un troisième mandat. « Le souverain premier c’est le peuple. Si le peuple décide un jour qu’il y ait une nouvelle République on en parlera. Ni moi, ni vous, ni El hadj Cellou Dalein Diallo, ni le Président de la République ne pourrait décider à la place du peuple de Guinée », a déclaré Kiridi Bangoura chez nos confrères de RFI.



Le Ministre Porte-Parole de la Présidence de la République avoue l’existence d’un débat autour d’une éventuelle modification de la Constitution. Pour Kiridi Bangoura, l’existence de débats contradictoires prouve à suffisance l’existence de la démocratie. Même si l’opposition à sa tête Cellou Dalein Diallo appelle de tous ses vœux que le Chef de l’Etat clarifie sa position sur cette question, Kiridi Bangoura rappelle qu’Alpha Condé a d’autres priorités. « La Constitution guinéenne ne prévoit nullement que le Président puisse répondre à cette question à cette date. Il y a une mission qui lui est confiée, pour le moment il estime qu’il doit mettre toute son énergie dans l’accomplissement de cette mission », a estimé le Ministre d’Etat Porte-Parole de la Présidence de la République.