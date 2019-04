Koba : le Ministère de l’Industrie visite les installations des aquaculteurs

Une délégation du Ministère de l’Industrie, des petites et moyennes entreprises (PME) a visité ce jeudi 25 avril les installations de la société « Mai aquaculture’’ à Koba, dans la préfecture de Boffa.

La délégation conduite par la cheffe de cabinet du Ministère de l’industrie était partie s’enquérir des réalités mais aussi faire l’état des lieux de cette activité économique. Fatoumata Bangoura et sa suite ont fait une visite »technique » au niveau du système central qui fait de la congélation et le tri des poissons. Selon Madany Maréga, PDG de Maï Aquaculture, la reprise n’a pas été facile. Pour lui, « cette expérience découle d’une visite qu’il a effectuée au Bénin où il a eu l’occasion de voir les installations de plusieurs sociétés évoluant dans ce domaine ».

Plus loin, il a tenu à remercier les habitants de cette localité qui, à l’en croire, lui ont permis de s’installer dans la zone. « Cette expérience n’a pas été facile. Mais un grand honneur est pour moi de remercier les sages de la localité et les autorités de Koba. Ça n’a pas été facile pour moi et ma famille. Aujourd’hui, je cherche l’accompagnement et le partenariat avec l’aide de l’Etat. Je remercie le président de la République qui a fait de l’agriculture son cheval de bataille. L’agriculture et l’élevage sont nobles. Dans ce domaine, investir est un risque mais votre venue me réconforte. C’est un accord de 12 ans. Les sages de la localité m’ont pris comme leur fils », a-t-il dit.

Pour la cheffe de cabinet, son »département sous l’égide du ministre Tibou Kamara va accompagner cette initiative ». « Il faut une collaboration franche dans le secteur des pêches et de l’Industrie », renchérit le directeur de l’Industrie. ‘’La pêche fait partie des objectifs du président de la République », souligne le secrétaire général du Ministère de la Pêche. Après cette visite, les sages ont formulé des prières pour la délégation qui s’est ensuite rendue sur la plaine de Fikheya pour voir les étangs et apprécier la pisciculture.