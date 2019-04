Koba : pose de la première pierre d’une unité de saponification

C’est devant une population en liesse que le Ministre de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes a procédé à la pose de la première pierre d’une unité de saponification dans la commune rurale de Koba.

En posant la première pierre de l’édifice devant abriter cette usine, le Ministre de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes a expliqué l’objectif de ce projet en faveur des femmes et des jeunes. ‘’Le Président Alpha CONDE a dédié son mandat aux femmes et aux jeunes. Notre présence aujourd’hui à Koba pour le lancement des travaux de construction d’une unité de saponification en est une illustration. Preuve que le Chef de l’Etat lie la parole à l’acte. C’est une aubaine pour les femmes et les jeunes de Koba. Prenez votre destin en main. En tout cas, le Président de la République a instruit les membres du gouvernement de rester à l’écoute des populations’’, a déclaré Mouctar DIALLO.

La cérémonie s’est déroulée en présence des autorités locales ainsi que du représentant de l’UNICEF en Guinée. Les travaux qui vont coûter près de 300 millions de francs guinéens, sont financés à 90% par l’UNICEF et à 10% par la commune rurale. Dans 3 mois, les travaux seront achevés et la production du savon sera entamée par des groupements de femmes et des jeunes de Koba.

Le ministre de la jeunesse et de l’emploi des jeunes a rassuré les populations de Koba que son département allait les soutenir dans les différents projets générateurs de revenus. ‘’Portez des projets et vous serez appuyé par mon département. Le Chef de l’Etat veut que l’autonomisation des femmes soit une réalité en Guinée’’, a-t-il indiqué.