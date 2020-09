Koubia: zéro admis au BEPC

La préfecture de Koubia située à l’est de la région administrative de Labé vient d’enregistrer un échec historique au brevet d’études du premier cycle (BEPC). D’après les résultats de cet examen national publiés le samedi 12 septembre 2020, Koubia n’a obtenu aucun admis.

« Effectivement, il y a zéro admis au centre unique de Koubia. En effet, on avait présenté 194 candidats. Et c’est 181 dont 68 filles qui avaient pris part à l’examen. Il y a eu 3 absents dont une fille« , précise le directeur préfectoral de l’éducation (DPE) de Koubia.

Après cette catastrophe, toutes et tous semblent mobilisés du côté de Koubia pour éviter un tel scénario dans l’avenir:

» nous sommes désolés et comptons en tirer les conséquences et faire l’analyse des résultats en rapport avec les partenaires, l’APAE (association des parents d’élèves ) principalement et tirer les leçons de l’échec. On le fera au niveau des parents d’élèves, au niveau des enseignants, au niveau des encadreurs; en un mot chercher les vrais motifs de l’échec et prévenir pour que cela ne se répète plus jamais « , a promis le DPE de Koubia.

Notons que le taux de réussite du brevet d’études du premier cycle (BEPC), se situe autour de 35% pour tout le pays.