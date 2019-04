Koundara : deux morts et 7 blessés dans un accident de circulation

Dans l’après-midi du lundi, 22 avril, un accident mortel s’est produit à 15 km de la commune urbaine de Koundara, région de Boké.

Selon nos informations, c’est un véhicule de transport en commun en provenance de Labé, en partance vers le Sénégal qui a percuté un conducteur de vélo. Bilan : deux morts et des blessés graves. Sur les circonstances de cet accident, l’un des membres du bureau du syndicat des transporteurs de Koundara précise : ‘’c’est un taxi qui est à percuté un vélo, celui qui était sur le vélo est mort sur le champ. Le chauffeur du véhicule roulait à Tombo ouvert, le véhicule s’est renversé. Une des passagères est également décédée. Il y a eu deux morts et 7 blessés. La femme morte qui était dans le véhicule est originaire de Kindia, c’est une nourrice, elle était aussi avec un autre enfant. Après avoir pris les corps, celui qui était à vélo a été inhumé à Koundara vers 19 heures. Le dépouille de la femme a été ramenée à Télimélé », dit Mamadou Lamarana Diallo.

Poursuivant, le chargé de conflits et des négociations de la CNTG version transport de Koundara a lancé un appel à l’endroit des chauffeurs. »Nous demandons aux chauffeurs d’être plus vigilants, et de respecter le code de la route. Eviter les précipitations. Quand tu transportes des gens, tu dois savoir que tu conduis des âmes, donc il faut faire doucement », conclut-il.