La 2ème conférence de l’investissement touristique et hôtelier africain prévu le 19 juin prochain à Abidjan

La deuxième édition de la Conférence de l’investissement touristique et hôtelier africain (CITHA), l’un des plus grands rendez-vous francophone dédié à l’hôtellerie en Afrique, est prévue à Abidjan le 19 juin prochain, a-t-on appris sur place dans la capitale économique ivoirienne.Selon un communiqué transmis mardi à APA, cette conférence est co-organisée par le groupe hôtelier Radisson Hôtel Group, la société de conseil Horwalt HTL et la société Proparco de concert avec le ministère ivoirien du tourisme et des loisirs.

« Après le succès de la première conférence CITHA l’an dernier, Radisson Hôtel group, Horwalt HTL et Proparco s’associent pour organiser la deuxième édition de l’événement à Abidjan, en Côte d’Ivoire le 19 juin 2019. La conférence sera dédiée à l’investissement hôtelier et touristique en Afrique subsaharienne», explique le communiqué.

Cet événement réunira des groupes hôteliers, des bailleurs de fonds, des institutions, des banques, des fonds d’investissement, des firmes d’ingénierie, etc.

Poursuivant, le texte souligne que plusieurs débats de fond seront organisés avec les leaders du secteur sur des sujets liés à l’investissement sur le marché touristique et hôtelier francophone.

Les opportunités en matière de développement hôtelier en Côte d’Ivoire ont longtemps fait défaut et il existe toujours un fort potentiel à Abidjan pour des hôtels internationaux haut et milieu de gamme sur le Plateau et à Cocody et pour des établissements de gamme intermédiaire et économique dans les quartiers de Marcory et Treichville et le long du grand axe routier Cocody-Bingerville.