La 4e édition des «Sotigui Awards» prévue le 30 novembre à Ouagadougou

La 4e édition de la cérémonie de récompense des acteurs du cinéma dénommée «Sotigui Awards» aura lieu le 30 novembre 2019 à Ouagadougou, a appris APA mardi auprès des organisateurs.Le comité d’organisation qui animait une conférence de presse à Ouagadougou, en prélude à l’évènement, a annoncé que cette année, seize trophées seront décernés aux acteurs africains et de la diaspora afro-américaine et des Antilles.

Il ressort que les acteurs dont la liste des nominés a été dévoilée, ont été sélectionnés selon trois axes, à savoir : la sélection dans les différents festivals, la production cinématographique et audiovisuelle passant au cinéma, la crédibilité de l’acteur.

Selon le président du comité d’organisation des « Sotigui Awards », Kevin Moné, cet événement vise à faire rayonner les acteurs africains et ceux de la diaspora.

«Le but est de contribuer à la reconnaissance et à la valorisation du métier d’acteur, comédiens du cinéma africain et de la diaspora», a-t-il expliqué, ajoutant que «les acteurs sont un maillon essentiel dans le septième art, mais, ils ne sont pas appréciés à leur juste valeur».

Les « Sotigui Awards » ont été initiés en 2016 et récompensent chaque année les meilleurs acteurs-comédiens du cinéma africain et de la diaspora, en vue de rendre hommage à l’artiste comédien burkinabè Sotigui Kouyaté décédé le 17 avril 2010 à Paris (France).