La Banque Atlantique inaugure des installations sociales dans la région de Ségou au Mali

Habib Bledou, Directeur général de Banque Atlantique, a procédé, mardi, à l’inauguration officielle d’un ensemble d’installations sociales financé par la banque au profit des populations du village de Kéniébougou, dans le cercle de Ségou, en présence des autorités administratives et politiques de la région, rapporte un communiqué de la banque transmis à APA.C’est le fruit d’un partenariat signé au mois de novembre 2018 entre la Banque Atlantique, filiale du groupe marocain Banque centrale populaire (BCP) et l’Agence des énergies renouvelables (AER) du Mali.

« Dans le cadre de cette convention, la Banque Atlantique a financé des infrastructures sociales de base en matière d’eau potable ainsi que d’énergie fiable, durable et respectueuse de l’environnement, facilitant par la même occasion l’accès au système de santé et d’éducation », explique le communiqué.

Situé à 35 Km de la ville de Ségou avec une population d’environ 1000 âmes, poursuit le document, « Keniebougou bénéficie ainsi de l’électrification de son centre de santé et des écoles élémentaires, l’installation de lampadaires solaires pour l’éclairage public, la fourniture de séchoirs et enfin l’installation de systèmes d’adduction d’eau potable ».

Partenaire technique de l’opération, l’AER du Mali a assuré la mise en œuvre des activités de formation des utilisateurs et des techniciens locaux en vue de la maintenance des équipements, précise-t-on.

La Banque Atlantique est un acteur de référence, reconnu au Mali, fortement impliqué dans la transformation économique du pays. Son engagement citoyen s’articule autour de quatre axes d’intervention (social, entreprenariat, environnement et culture) afin d’innover dans son modèle, faisant émerger les bases d’une économie responsable.

Présente dans les huit pays (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo) de l’espace UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine), la Banque Atlantique est le 3è plus grand groupe bancaire de la zone en termes de parts de marché.