La Banque Mondiale a fait don d’engins roulants à la Guinée (Départements ministériels)

Le Ministère de la Santé a organisé jeudi 27 août 2020 à Conakry, une cérémonie de remise des engins roulants aux Ministères de l’Elevage, de l’Action Sociale, de l’Administration du Territoire et celui de la Santé.

Il s’agit de deux projets à savoir le projet de renforcement du système de surveillance des maladies en Afrique de l’Ouest (REDISSE) et le projet de renforcement des services et capacités sanitaires (PRSCS) financés par la Banque Mondiale à travers le bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS).

Le projet REDISSE accordé au Ministère de l’Elevage, finance 99 motos motocyclettes Yamaha d’un coût global de 305 000 USD destinées au renforcement de la capacité de mobilité du personnel du terrain du Réseau de Surveillance de la maladie animale en Guinée (REMAGUI) dans leurs activités de lutte commune contre les maladies.

Quant au projet PRSCS, il s’agit de 24 véhicules Toyota d’un montant de 880 657 USD pour les différentes directions nationales des Ministères de la Santé, de l’Action Sociale et de l’Administration du Territoire à travers la Direction Nationale de l’Etat civile pour renforcer leurs capacités d’action sur le terrain.

Ces 24 véhicules sont répartis comme suit : Dix (10) véhicules pour les directions préfectorales de santé de Dubréka, Coyah, Forécariah, Kindia, Télimelé, Kankan, Kérouané, Kouroussa, Mandiana et Siguiri ; deux (2) véhicules pour les directions régionales de Kankan et Kindia ; douze (12) véhicules pour niveau central des directions nationales, des programmes et projet des ministères de la Santé, de l’Action Sociale, du Fonds de Développement Social et la Solidarité (FDSS) et de l’Administration du Territoire avec la direction de l’Etat Civil.

Selon le coordinateur national de l’Unité de Gestion des Projets (UGP) au Ministère de la Santé, Dr. Moustapha Grovogui, l’acquisition de ces matériels roulants sur le financement de la Banque Mondiale et leur mise à la disposition aux services bénéficiaires par le Ministère de la Santé, permettront à la qualification de la prestation du personnel en charge de la gestion des maladies en Guinée dans le but de préserver, détecter, et répondre à toutes crises sanitaires auxquelles le pays est confronté. Mais aussi, pour la continuité des soins de santé aux mères, aux enfants dans notre pays.

Exprimant la gratitude du gouvernement guinéen à la Banque Mondiale pour tous les efforts consentis en faveur de la Guinée, le ministre de la Santé, le médecin Colonel Remy Lamah, a donné l’assurance que toutes les dispositions utiles seront prises pour que ces engins soient utilisés judicieusement par les services compétents pour des prestations de qualité en faveur des populations bénéficiaires dans le but d’améliorer les indicateurs de santé et des protections sociales.