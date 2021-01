La BCRG engage un processus de retrait de la circulation des billets de 10 000 GNF

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique d’assainissement de la circulation fiduciaire, la banque centrale de la République de Guinée (BCRG) a décidé du retrait de la circulation des billets de 10 mille émis en 2012.

Selon Mohamed Lamine Magassouba, le directeur en charge de l’Exploitation de la BCRG, « les anciennes séries de 10.000 GNF qui étaient en circulation étaient très décriées. Certaines coupures n’étaient pas vêtues d’éléments de sécurité robustes. Face à ce risque, les autorités ont décidé de retirer de la circulation cette ancienne série. Des nouvelles coupures plus sécurisées ont été fabriquées et émises en circulation en 2012. C’est cette série qui va être retirée de la circulation ».

Il a tenu à préciser qu’il s’agit d’un retrait ordonné, méthodique. « « Les billets de 10 mille GNF émis en 2012 seront retirés, mais c’est de manière progressive et méthodique. Quand ces billets entrent à la BCRG, ils ne vont plus ressortir ». C’est un processus de retrait doux et sans heurts. Il s’agit d’un retrait méthodique et ordonné. Aucun agent économique ne sera exproprié, aucun ne perdra son épargne de billets de 10 mille émis en 2012. La banque centrale a l’expertise nécessaire pour réaliser ce retrait progressif de ces billets. Je tiens à préciser que la banque centrale, conformément à ses missions régaliennes, est responsable de l’assainissement de la circulation fiduciaire sur toute l’étendue du territoire guinéen. Les billets et pièces de monnaie émis, circulent dans le public pendant un certain temps. Donc après quelques années, ces billets subissent l’usure. C’est pourquoi certains billets doivent être retirés de la circulation, mais périodiquement », a-t-il assuré devant la presse.

Il l’a fait savoir mercredi 06 janvier lors d’une cérémonie de présentation de vœux au gouverneur de la BCRG, Louncény Nabé.