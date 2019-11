La BEI compte investir plus d’un milliard de d’euros en Egypte

La Banque européenne d’investissement (BEI) compte investir cette année plus d’un milliard d’euros en Egypte pour soutenir des projets d’infrastructure publique ainsi que les petites et moyennes entreprises du pays.« Cette année, nous prévoyons d’investir (en Egypte) plus de 1 milliard d’euros pour soutenir les projets d’infrastructure publique prioritaires et les petites et moyennes entreprises », a annoncé le vice-président de la BEI, Dario Scannapieco, à l’occasion de la célébration des 40 ans d’activités de l’institution financière européenne dans ce pays.

Au cours de toutes ces années, la BEI a mis à disposition son expertise mondiale par secteur, sa connaissance de la région et un financement compétitif afin de garantir la durabilité et la compétitivité des projets financés, s’est félicité le responsable de la BEI.

Le vice-président de la BEI devrait se rendre cette semaine en Égypte pour participer au forum «Invest in Africa 2019» et marquer le 40e anniversaire des opérations locales de la Banque de l’Union européenne.

Depuis 1979, la BEI a investi plus de 9,2 milliards d’euros en Égypte pour améliorer l’infrastructure socio-économique et soutenir le développement du secteur privé.

En 2019, la Banque a jusqu’à présent signé des investissements d’un montant total de 350 millions d’euros dans le secteur public, en particulier le métro du Caire, et de 380 millions d’euros supplémentaires pour soutenir les PME et le secteur privé.