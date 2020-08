La BERD mobilise 40 millions de dollars pour aider les PME marocaines impacter par la Covid-19

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a octroyé un prêt de 40 millions d’euros à la succursale marocaine de CaixaBank destiné à augmenter les financements indispensables aux petites et moyennes entreprises (PME) locales dans le contexte de la crise sanitaire de la Covid-19.Dans un communiqué, la BERD explique que ce prêt soutiendra également la stratégie d’expansion de CaixaBank aux PME situées en dehors de l’axe Casablanca-Rabat, notamment à Tanger (nord) et Agadir (sud).

A noter que CaixaBank est le premier groupe financier de banque de détail en Espagne. Il a obtenu sa licence bancaire au Maroc en 2009, où elle possède désormais des succursales à Casablanca, Tanger et Agadir.

Pour sa part, la BERD est une banque multilatérale qui œuvre au développement économique dans près de 40 économies sur trois continents, du sud et de l’est de la Méditerranée à l’Europe centrale et orientale, en passant par l’Asie centrale.

Le Maroc est un membre fondateur de la BERD, devenu un pays d’opérations en 2012. A ce jour, la BERD a investi au Maroc 2,4 milliards d’euros dans le cadre de 65 projets.