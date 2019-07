La BMCI et la BERD s’allient pour soutenir les exportateurs et les importateurs marocains

La Banque Marocaine du Commerce et de l’Industrie (BMCI) a signé un accord avec la Banque Européenne de Reconstruction et de Développement (BERD) en vertu duquel il sera procédé à la mise en place d’une ligne de financement d’une valeur de 60 millions d’euros, destinée au soutien des exportateurs et importateurs marocains.Le programme d’aide aux échanges commerciaux est en place depuis 1999, par la BERD avec pour objectifs de promouvoir les échanges internationaux à destination et en provenance des pays d’opérations de la BERD, et entre eux.

Grâce à cette ligne de financement, la BMCI pourra renforcer ses offres en matière d’activités Trade pour ses clients exportateurs et importateurs, dans son réseau de Trade centers, disponibles à travers le Royaume dans plusieurs villes notamment Casablanca, Rabat, Tanger et Agadir, mais également à travers ses 8 centres d’Affaires et agences entreprises.