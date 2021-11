La CAF soutient l’organisation d’une Coupe du monde biennale

La CAF a apporté son soutien à la décision de la FIFA de mener une étude de faisabilité d’une Coupe du monde biennale, plutôt que quadriennale, lors de sa 13e assemblée générale extraordinaire, tenue vendredi au Caire.Approuvée lors du 71e Congrès de la FIFA tenu le 21 mai, la proposition de l’organisation de la Coupe du monde masculine et féminine tous les deux ans, au lieu de quatre ans actuellement, a reçu vendredi le soutien de la Confédération africaine de football (CAF).

Les 54 membres de la CAF ont voté à l’unanimité la décision de la FIFA de mener des études de faisabilité d’une Coupe du monde tous les deux ans. Ce vote sonne comme une bouée de sauvetage du président de la FIFA, Gianni Infantino, critiqué de toute part pour ce projet.

Deux grandes Confédérations, l’UEFA et la CONMEBOL, ont rejeté l’idée d’une Coupe du monde tous les deux ans.

Pour information, c’est la fédération saoudienne de football qui a officiellement demandé à la FIFA d’envisager d’organiser des Coupes du monde biennales masculines et féminines. La proposition a été par la suite adoptée lors du 71e Congrès de la FIFA. Actuellement, la FIFA se penche sur l’étude de faisabilité et l’impact du fait de jouer tous les deux ans les deux tournois.

Par ailleurs, la CAF a, lors de cette Assemblée générale extraordinaire, fixé la période entre les 22 et 26 janvier pour effectuer le tirage au sort des matchs de barrage qualificatifs pour la Coupe du monde, Qatar 2022.

Et contrairement au souhait de l’Égypte, qui a fait le forcing pour modifier la formule des matchs de barrage, la CAF est restée inflexible en maintenant la formule des matchs aller et retour sur la base de dernier classement FIFA où les cinq premiers du classement seront placés au chapeau n°1 et les cinq autres au chapeau n°2.

Le match retour se jouera chez l’équipe la mieux classée. Selon le dernier classement FIFA, les équipes du Sénégal, du Maroc, du Nigeria, de l’Algérie, et de la Tunisie figureront au chapeau n°1 et celles de l’Égypte, du Mali, du Ghana, de la RD Congo et du Cameroun seront placées au chapeau n°2.