La Can 2021 éclipse la politique dans la presse sénégalaise

Le match nul (0-0) du Sénégal face à la République de Guinée, hier vendredi, lors de la 2e journée du groupe B de la Coupe d’Afrique des nations (Can 2021), inquiète les quotidiens sénégalais de ce samedi. »Can Cameroun 2021-Sénégal-Guinée (0-0) : Un match sans éclat », titre Le Soleil, qui donne la parole au coach des Lions, Aliou Cissé qui reconnait : « Nous avons manqué d’impact en première période ».

De son côté, Kaba Diawara, coach du Sily national affirme que « mes garçons ont bien répondu ».

« Sénégal-Guinée : Encore un tendre rugissement des Lions », commente Walf Quotidien, là où L’Observateur note que « sans nul doute qu’il y a problème », poussant Aliou Cissé à dire que « nous vivons des moments difficiles ».

« Can Cameroun 2021 Sénégal-Guinée-Le Sily tient en échec les Lions », rapporte Sud Quotidien à côté de L’As qui voit « des Lions sans âme face au Sily ».

Pour Les Échos, « tenus en échec par la Guinée, les Lions l’ont échappé belle ». Nos confrères parlent d’une première mi-temps nulle et d’un réveil tardif en deuxième mi-temps.

« Des Lions sans griffes face au Sily », renchérit Vox Populi, dans lequel journal, Aliou Cissé confie qu’à la dernière minute, la composition de l’équipe a été changée.

Pendant ce temps, Source A s’exclame : « Honte aux Lions-pacotille ! »

« Le Sénégal se met en danger », constate L’Info, faisant dire à EnQuête que « le doute persiste ».

Le Quotidien consacre sa Une aux réticences vaccinales face à la Covid-19 et indique que « Macky en a sa dose ». Selon le journal, le Sénégal possède un stock de 5 millions de doses en souffrance et ne veut plus acheter de nouvelles doses.

Traitant des discours des candidats aux élections locales du 23 janvier 2022, L’Observateur diagnostique le mal de la violence verbale.

« Mairie de Dakar : Un goût d’inachevé-Pape Diop tend la main aux Dakarois », titre Le Mandat.