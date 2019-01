La candidature de Karim Wade pose une « situation paradoxale » (juriste)

Le professeur de droit pénal, Ndiack Fall, a qualifié de « situation paradoxale » la candidature de Karim Wade à la présidentielle, au motif que si l’ex ministre n’est pas privé de ses droits civiques par la CREI, il reste que la condamnation qu’elle lui a infligée fait que le Code électoral peut s’opposer à son ambition de briguer la magistrature suprême.« Karim Wade a été condamné par la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI). La CREI ne l’a pas privé de ses droits civils, civiques et de famille. Il reste électeur et éligible. Mais la condamnation de la CREI étant définitive, ce sont les conséquences que le Code électoral tire de cette condamnation qui risquent d’être une entrave à sa candidature», a affirmé Ndiack Fall dans un entretien exclusif à APA.

La Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI) avait, le 7 avril 2016, condamné Karim Wade à une peine de six ans d’emprisonnement et à une amende de 138 milliards de FCFA.

Certes, des professeurs de droit ont soulevé des arguments tendant à valider la candidature de Karim Wade, a reconnu le Pr Fall, avant de relever que « si ces arguments sont portés au niveau du Conseil constitutionnel, il devra les examiner dans un sens ou dans un autre ».

Insistant en outre sur le caractère provisoire de la liste des présidentiables, rendue publie lundi par le Conseil constitutionnel, le professeur de droit pénal a tenu à rappeler que « ceux qui se sentent lésés peuvent déposer un recours au niveau du Conseil constitutionnel qui va les examiner et y répondre».

Après avoir rejeté les candidatures de Khalifa Sall et de Karim Wade, le Conseil constitutionnel en a agréé cinq : Macky Sall (Benno bokk yaakar -BBY), Idrissa Seck (Idy président), Issa Sall (Parti de l’unité et du rassemblement, PUR), Ousmane Sonko (Pastef) et Madické Niang (coalition Madické 2019).

MM. Sall et Wade peuvent faire recours avant le 20 janvier prochain, date de publication de la liste définitive des candidats.