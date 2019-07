La Chine prend le contrôle de l’extraction de l’uranium en Namibie

Des entreprises publiques chinoises ont effectivement pris le contrôle de l’extraction de l’uranium en Namibie, suite au rachat de la mine d’uranium de Rössing par la China National Uranium Corporation Limited (CNUC).La compagnie Rio Tinto a annoncé mardi soir avoir finalisé la vente de sa participation de 69% dans Rössing Uranium Limited, qui détient la mine Rössing située près d’Arandis, dans la région d’Erongo.

La mine d’uranium de Rössing située dans le désert du Namib est la plus ancienne mine d’uranium à ciel ouvert au monde.

Elle produit et exporte de l’oxyde d’uranium de Namibie vers les centrales nucléaires du monde entier, depuis sa création en 1976.

Le groupe minier mondial leader coté à la Bourse australienne et à la London Stock Exchange a cédé les participations à CNUC pour un paiement en espèces initial de 6,5 millions de dollars, auquel s’ajoutait un paiement conditionnel pouvant atteindre 100 millions de dollars.

« Cette vente témoigne de l’engagement de Rio Tinto à simplifier et à renforcer encore notre portefeuille et porte le total des produits de cession reçus depuis 2017 à 11,2 milliards de dollars, dont 9,7 milliards ont été retournés à nos actionnaires. Je tiens à saluer le travail acharné des habitants de Rio Tinto et des communautés de Rössing qui ont contribué au succès de la mine et leur souhaitent tout le meilleur pour l’avenir en tant que nouveau propriétaire », a déclaré J-S Jacques, Directeur général de Rio Tinto dans un communiqué.

Le paiement conditionnel de 100 millions de dollars est lié aux prix au comptant de l’uranium et au bénéfice net de Rössing au cours des sept prochaines années civiles.

En outre, Rio Tinto recevra un paiement en espèces si la CNUC vend le gisement de Zelda 20 au cours d’une période restreinte après son achèvement.

Rio Tinto a annoncé en novembre 2018 avoir conclu un accord avec CNUC pour la vente de sa participation dans Rössing Uranium.

Le gouvernement namibien en possède 3% et la majorité (51%) en ce qui concerne le droit de vote.

La société iranienne d’investissement à l’étranger est un investisseur traditionnel passif de Rössing Uranium, avec une participation de 15% qui remonte au début des années 1970 dans le financement de la mine.

La Société de développement industriel d’Afrique du Sud en détient 10%, les 3% restants étant détenus par des actionnaires individuels.

La Commission namibienne de la concurrence (NCC) a annoncé en juin 2019 qu’elle avait approuvé l’acquisition de Rössing Uranium Limited par CNUC à des conditions telles que ce dernier a l’intention d’acquérir le capital sous forme d’actions de Rio Tinto Overseas Holding Limited, lui permettant ainsi de prendre le contrôle de la mine.

La vente de la mine de Rössing a effectivement permis à la Chine de contrôler le secteur minier de l’uranium en Namibie.

Le rachat a débuté en 2012, Taurus Minerals Limited, de Hong Kong, a acquis 90% du capital de la Swakop Uranium, qui exploite la mine Husab, adjacente à la mine de Rössing.

Le groupe d’énergie nucléaire China Guangdong possède 60% du capital de Taurus, dont 40% sont détenus par le Fonds de développement Chine-Afrique, créé par 2017 par China Development.

La CGNPC a investi deux milliards de dollars pour développer la mine de Husab, le plus important gisement d’uranium à plus haute teneur en Namibie et le quatrième en importance au monde. Les 10% restants de la Swakop Uranium sont détenus par le gouvernement namibien par l’intermédiaire d’Epangelo Mining Company.

L’exploitation de la mine a débuté en 2016. En 2014, l’Australian Paladin Energy a cédé 25% du capital de Langer Heinrich uranium, d’une valeur de 190 millions de dollars, à China Uranium Corporation, une filiale de China National Nuclear Corporation.

La Chine a établi un plan ambitieux pour devenir le leader mondial des réacteurs nucléaires. Avec des projets de construction de 100 réacteurs nucléaires, les entreprises chinoises achètent des mines d’uranium en Afrique et dans le monde, notamment au Canada et au Kazakhstan.

La World Nuclear Association a noté que la Namibie comptait d’importantes mines d’uranium capables de fournir 10% de la production minière mondiale.

Il a ajouté que de l’uranium avait été découvert dans le désert du Namib en 1928, mais ce n’est que lorsque des travaux d’exploration intensifs ont été lancés à la fin des années 50 que Rössing a suscité un vif intérêt.

Rio Tinto a découvert de nombreux gisements d’uranium, et en 1966, a pris les droits sur le gisement à faible teneur de Rössing, situé à 65 km de Swakopmund.

Il existe deux autres grands gisements découverts lors des premières explorations. Il s’agit de Trekkopje, un gisement de calcaire situé à 80 km au nord-est de Swakopmund et près de Rössing, et Langer Heinrich, un gisement de calcaire découvert en 1973 par Gencor, à 80 km de Walvis Bay et à 50 km au sud-est de Rössing.