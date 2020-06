La communauté musulmane ivoirienne invitée à prier vendredi pour feu Boikary Fofana

Le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d’Ivoire (COSIM) a invité la communauté musulmane à organiser des cérémonies de prières et de bénédictions vendredi prochain ( 26 juin 2020) correspondant au 40è jour du décès de feu Cheick Boikary Fofana.«(…) Le vendredi 26 juin 2020 correspondant au 5 du mois de zoul Qa’ada 1441H est le 40è jour du décès de feu Cheick Boikary Fofana. A cet effet, il ( le président du COSIM) invite les différentes sections du COSIM sur l’ensemble du territoire et la communauté musulmane à organiser des cérémonies de prières et de bénédictions le jour indiqué ci- haut à l’endroit de l’illustre disparu», indique un communiqué du COSIM parvenu mercredi à APA.

Poursuivant, la faîtière des imams ivoiriens souligne que son président le Cheickoul Aïma Mamadou Traoré, insiste « sur le strict respect des mesures barrières» contre la COVID-19 pendant ces cérémonies de prières.

L’ex-président du COSIM, par ailleurs, guide de la communauté musulmane ivoirienne, Cheick Aïma Boikary Fofana est décédé le 17 mai dernier de la Covid-19. Il a été inhumé deux jours après son décès ( Mardi 19 mai) au cimetière de Williamsville au centre d’Abidjan dans « l’intimité familiale ».