La construction de La Maison des experts-comptables ivoiriens prévue « cette année »

L’Ordre des experts-comptables de Côte d’Ivoire envisage de construire « cette année » La Maison des experts-comptables, a indiqué jeudi son président Drissa Koné, à l’occasion d’une cérémonie de présentation de vœux du nouvel et de l’annexe fiscale 2019.Cela est « notre objectif et ça fait déjà quelques années que nous souhaitons (construire) La Maison des experts comptables », a fait savoir M. Drissa Koné à la presse en marge de la cérémonie, avant d’ajouter : « nous avons déjà un terrain qui est très bien situé ». « Nous avons terminé toutes les phases qui tournent autour de ce terrain là (en termes de titres fonciers) et ensuite, nous prévoyons en tout cas pour cette année, dans un avenir très proche, faire procéder à la cérémonie de pose de la première pierre », a-t-il assuré. « Et si éventuellement cette année on peut créer le siège, ça sera une très bonne chose, (car) cela fait partie en tout cas de nos objectifs », a poursuivi le président de l’Ordre des experts-comptables de Côte d’Ivoire, qui veut rendre l’organisation compétitive. Dans une adresse, le secrétaire général du premier Conseil de l’Ordre, Thomas Assamoi, a plaidé pour que les experts-comptables prennent part à la réforme fiscale. Dans ce cadre, l’Etat ivoirien a mis en place un groupe de travail pour traiter spécifiquement de cette question. « Pour ma part, je porterai à la connaissance du Premier ministre, l’intérêt de voir l’Ordre participer aux travaux du Comité chargé des réformes fiscales eu égard à votre expertise, et aux travaux de dématérialisation des états financiers», a dit le ministre de l’Économie et des finances Adama Koné.L’Ordre des experts-comptables avait introduit auprès du Premier ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, une « observation » pour que l’Ordre des experts-comptables, « en tant qu’institution », fasse pas partie du Comité en charge de la réforme fiscale.La cérémonie de vœux s’est tenue en outre sous forme de panel avec pour thème : « les nouvelles dispositions de la loi de finances pour la gestion de l’Etat au titre de l’année 2019 : échanges et discussions ». M. Adama Koné s’est dit ouvert aux recommandations qui en résulteront. Trente et deux diplômés d’expertise comptable de la période 2017-2018 ont été présentés aux membres de l’Ordre. Le président Drissa Koné a toutefois précisé que peuvent être inscrits au tableau de l’Ordre et porter le nom d’expert-comptable, ceux qui exercent la profession en tant que libéral. En Côte d’Ivoire, l’on compte aujourd’hui au tableau de l’Ordre des exeprts-comptables « 178 experts-comptables ». Parmi ces nouveaux diplômés, « cinq à dix sont déjà experts-comptables » conformément à la réglementation, a indiqué à la presse M. Drissa Koné.