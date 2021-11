La Côte d’Ivoire élabore sa stratégie numérique et de cybersécurité 2021-2025

La Côte d’Ivoire qui envisage d’être un hub digital régional, élabore sa stratégie numérique, de cybersécurité et celle de l’innovation pour la période 2021-2025.

Pour ce faire, le ministère de l’Économie numérique, des télécommunications et de l’innovation, a organisé les 10 et 11 novembre 2021, à Abidjan, un atelier de « validation de la stratégie numérique, la stratégie de cybersécurité et la stratégie d’innovation pour 2021-2025 ».

Le diagnostic établi par les analyses effectuées a permis de conclure, entre autres, qu’à la fin de l’année 2020, la situation générale de l’économie numérique en Côte d’Ivoire est encourageante avec une forte croissance du secteur dans les années 2000.

La directrice générale de l’Économie numérique, des télécommunications et de l’innovation, Mme Namahoua Bamba Touré, a fait savoir que soucieux de créer un cadre inclusif et consensuel autour de ces initiatives majeures, l’Etat a mis en place une plateforme de concertation.

Cette plateforme devrait permettre de recueillir les contributions de toutes les parties prenantes en vue de la finalisation des trois projets, à savoir le document d’orientation de la stratégie numérique; celui de la stratégie d’innovation et le projet de stratégie de cybersécurité 2021-2025.

Cet atelier intervient après celui du 22 octobre dernier au cours duquel le ministre Roger Félix Adom a présenté lui-même la vision du ministère de l’Economie numérique, des télécommunications et de l’innovation pour « accélérer la transformation digitale de la Côte d’Ivoire ».

Dès sa prise de fonction en avril, M. Roger Félix Adom s’est fixé comme priorité l’élaboration d’une stratégie afin de booster le potentiel du pays à atteindre la maturité numérique et soutenir les ambitions du gouvernement en matière de transformation digitale et structurelle de l’économie.