La Côte d’Ivoire engrange 4 points après la 4è évaluation des réformes de l’UEMOA

La Côte d’Ivoire engrange 4 points au terme de l’évaluation de la 4ème revue annuelle des réformes politiques, projets et programmes de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA).L’information a été donnée par le Président de la Commission de l’Union, Abdallah Boureima au cours d’une rencontre avec le ministre ivoirien de l’économie et des finances.

Selon M. Boureima « à l‘issue de l’évaluation, la Côte d’Ivoire affiche un taux satisfaisant de mise en œuvre des réformes qui passe de 105 à 109%, soit un gain de 4 points entre 2017 et 2018 ».

Le Président de la Commission a salué la synergie entre son équipe et la partie ivoirienne au cours des travaux. «Des progrès significatifs ont été acquis en terme de consolidations et de modernisation de l’exercice d’évaluation des réformes», a par ailleurs fait remarquer Abdallah Boureima.

Le ministre ivoirien de l’économie et des finances, Adama Koné, a pour sa part souligné que « des rapports trimestriels sont périodiquement transmis à la Commission afin de lui permettre d’apprécier l’état d’avancement et d’envisager des mesures visant à lever des obstacles éventuels » dans l’optique d’accélérer leur mise en œuvre en Côte d’Ivoire.

Il s’agit, a insisté Adama Koné de « préserver l’image de locomotive de notre pays en donnant le bon exemple, en inspirant les autres pays membres ».

Le ministre a indiqué que « des progrès notables ont été enregistrés notamment en ce qui concerne l’application des textes communautaires dans les domaines de la facilitation des transports, l’harmonisation des finances publiques, des télécommunications et de la lutte contre le blanchiment des capitaux» .

Par ailleurs, Adama Koné a rassuré « de la ferme volonté et de la détermination du Président de la République , président en exercice de la Conférence des chefs d’Etats et de gouvernements de l’UEMOA et de l’ensemble des membres du gouvernement à participer activement à toutes les actions visant à favoriser le renforcement de l’intégration régionale ».

La revue annuelle a été instituée au sein de l’UEMOA afin de favoriser l’accélération de l’application des réformes politiques, programmes et projets communautaires au sein de l’UMOA.

Elle vise à renforcer le suivi de la mise en œuvre des réformes, politiques, programmes et projets communautaires ainsi la concertation entre la Commission et les Etats membres, favoriser l’harmonisation des législations nationales et leur conformité à la réglementation communautaire.

Dans chaque Etat membre, cette revue se déroule sous la conduite des chefs de gouvernement ou du premier ministre.