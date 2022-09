La Côte d’Ivoire veut industrialiser la filière karité

L’Etat ivoirien veut accélérer la transformation de la filière karité, où les acteurs ne commercialisent que près de 40.000 tonnes sur un potentiel d’environ 250.000 tonnes par an, en vue de générer davantage de plus-value.Pour le gouvernement, ce secteur dominé par les femmes, pourra tirer davantage de profits et de devises par la valorisation de la chaîne de valeur. Dans cet élan, il a été mis en place le Projet des chaînes de valeur compétitives pour l’emploi et la transformation économique (PCCET).

Le coordonnateur du PCCET, M. Arthur Coulibaly, a conduit une mission d’échanges dans les régions productrices afin de recueillir les attentes des acteurs, leurs objectifs et les perspectives de développement.

Les résultats de cette mission qui s’est déroulée entre avril et août 2022 ont été présentés aux acteurs de la chaîne de valeur karité lors d’un atelier organisé les 21 et 22 septembre 2022 à Korhogo, dans le nord ivoirien.

M. Arthur Coulibaly qui a rappelé l’importance du secteur karité en Côte d’Ivoire, a fait savoir que la chaîne de valeur de cette filière est fortement dominée par les femmes avec un potentiel d’environ 250 000 tonnes par an contre une commercialisation d’« à peu près une quarantaine de mille » de tonnes.

« Le potentiel est particulièrement important. Cette spéculation de karité en la développant et en l’industrialisant, nous pouvons avoir des impacts particulièrement importants dans les régions productrices », a-t-il déclaré, déclinant ainsi les ambitions du gouvernement.

Cet atelier qui a vu la participation des représentants des couches socio- économiques a été le lieu pour les acteurs de la chaîne de valeur de faire des propositions pour la modernisation de la filière karité.

M. Arthur Coulibaly est par ailleurs revenu sur les ambitions du PCCET, un des instruments de la vision 2030 du président de la République Alassane Ouattara qui est porté par une unité de coordination rattachée au Cabinet du Premier ministre.

« Les objectifs sont d’améliorer la compétitivité des chaînes de valeur que sont l’ananas, la mangue, le karité, le plastique, le palmier à huile, l’hévéa et le textile-habillement. Mais aussi, d’améliorer les conditions d’accès aux financements et la compétitivité », a-t-il précisé.

« Nous entendons accroître la valeur de nos exportations. Au lieu de vendre des produits à l’état brut l’idée aujourd’hui, c’est de dire que nous pouvons aller au deuxième niveau qui est de créer, transformer localement, avoir de l’industrialisation puisque c’est elle qui nous permet d’avoir plus de valeurs ajoutées », a-t-il soutenu.

La Côte d’Ivoire est le 5ème producteur mondial de karité après le Nigéria, le Mali, le Burkina Faso et le Ghana. L’industrie locale est animée principalement par 150.000 actrices. Dans le cadre du partenariat public-privé, le PCCET réfléchit avec les acteurs de la chaîne de valeur pour dynamiser la filière.