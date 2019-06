La Côte d’Ivoire veut renforcer le cadre légal des activités pétrolières et gazières

Un atelier sur le contenu local des activités pétrolières et gazières en Côte d’Ivoire s‘est ouvert mardi à Grand-Bassam, au Sud-est d’Abidjan, avec pour objectif d’adopter un nouveau cadre légal et règlementaire visant à renforcer le développement du secteur.Cet atelier qui se déroule du 11 au 14 juin 2019, à Grand-Bassam, a été officiellement ouvert par le ministre ivoirien du Pétrole, de l’énergie et des énergies renouvelables, Abdourahmane Cissé. Il a réuni plusieurs acteurs de l’industrie pétrolière et gazière.

M. Cissé a indiqué que cette réforme s’inscrit dans la « vision » du chef de l’Etat qui veut faire en sorte que les jeunes et les entreprises locales puissent effectivement bénéficier des fruits de la croissance et participer au développement de la Côte d’Ivoire dans les secteurs pétrolier et gazier.

Cela, dira-t-il, « passe nécessairement par le développement du contenu local qui n’est autre que la promotion de la participation de la main d’œuvre, des biens, et des entreprises locales, dans toute la chaîne de valeur de l’industrie pétrolière et gazière en Côte d’Ivoire ».

Il s’agit notamment d’ « utiliser le potentiel des secteurs pétrolier et gazier comme source directe de créations d’emplois pour les jeunes, de transfert de technologie et de catalyseur pour le développement d’un tissu industriel national dans le secteur pétrolier », a-t-il souligné.

Ce cadre de réflexion devrait permettre de « prendre l’initiative courageuse de définir des stratégies et politiques de contenu local efficaces et appropriées au potentiel pétrolier et gazier de notre pays », a-t-il poursuivi, tout en insistant sur le maintien de la confiance et l’attractivité du secteur vis-à-vis des investisseurs privés notamment étrangers.

L’Etat de Côte d’Ivoire envisage, à travers le contenu local qui constitue un instrument de politique majeur, réduire le taux de chômage de la jeunesse ivoirienne en favorisant l’augmentation de l’offre d’emploi directe et indirecte dans le secteur.

Pour la mise en œuvre de cette nouvelle politique, la direction générale des hydrocarbures a dressé un état des lieux du contenu local dans le secteur pétrolier et réalisé un benchmark des politiques de certains pays africains plus avancés, ce qui devrait permettre d’adapter l’offre aux besoins de la Côte d’Ivoire.

Le directeur général des hydrocarbures de Côte d’Ivoire, Jean-Baptiste Aka, a fait savoir que sur cette base, sa direction a « élaboré des projets de textes, notamment un avant-projet de loi et un projet de décret d‘application » sur le contenu local des activités pétrolières et gazières.

Au cours cet atelier, il s’agira en outre pour tous les acteurs et les parties prenantes, de passer en revue l’ensemble des dispositions contenues dans lesdits projets de textes proposés et de les amender, en tenant compte des réalités et de l’environnement propres à la Côte d’Ivoire.

Les sociétés privées intervenant dans le secteur pétrolier prennent part à cet atelier ainsi que les acteurs en charge de la production pétrolière et gazière, les distributeurs, les sociétés de service, les organisations syndicales et les autres ministères impliqués.