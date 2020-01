La démarche qualité du Trésor public ivoirien sanctionnée par la certification ISO 9001

La démarche qualité du Trésor et de la comptabilité publique de Côte d’Ivoire a été sanctionnée par la certification ISO 9001 version 2015 qui a fait l’objet d’une présentation, mercredi à Abidjan, marquée par les différentes étapes ayant permis d’atteindre cette performance, a constaté APA sur place dans la capitale économique ivoirienne.La certification ISO 9001 version 2015, est un référentiel de systèmes de management de la qualité, décerné par l’organisme de certification Afaq Afnor Afrique de l’Ouest.

« Au Trésor, nous sommes engagés dans la démarche qualité pour donner la satisfaction aux clients et être performants à tous les instants », a déclaré le Directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, Jacques Konan Assahoré.

Avec cette certification, le Trésor public réinvente le service public en se positionnant comme une administration moderne pour l’amélioration de la qualité de ses services en direction des usagers ainsi que pour la satisfaction des concitoyens et l’amélioration de la qualité de la signature de l’Etat.

Le directeur de la communication et des relations publiques du Trésor et de la comptabilité publique, Norbert Kobénan, relevant les différentes étapes du processus qui ont abouti à cette «certification globale», a invité les journalistes à « accompagner » le Trésor public afin que cette administration continue de garder et d’améliorer cette performance.

La norme ISO 9001 est un référentiel pouvant être certifié par une tierce partie appelée organisme de certification. Une entité peut demander une certification ISO 9001 selon les versions 2008 ou 2015.