La dette du Gabon évalue à près de 5000 milliards f cfa

La dette globale du Gabon représentait près de 5000 milliards de FCFA en fin septembre 2018, rapporte mardi la presse locale.Selon le nouveau Gabon, un journal en ligne, 823,7 milliards FCFA, est la somme de la progression de la dette entre janvier et septembre 2018. Elle est ainsi partie de 4153,2 milliards FCFA en début d’exercice, à 4976,9 milliards FCFA au cours des neuf premiers mois de l’année, soit une évolution de 19,8%.

Cette dette est constituée d’un stock de 3195,8 milliards FCFA de dette extérieure contractée auprès des marchés financiers internationaux, des partenaires multilatéraux et bilatéraux de la dette commerciale.

La dette multilatérale représente une progression de près de 80% de cette enveloppe avec un montant qui est parti de 543 milliards FCFA à 965 milliards FCFA.

La dette envers les marchés financiers internationaux est de 1234,4 milliards FCFA, en repli de 6,7% en glissement annuel.

Quant à la dette intérieure, elle connaît une évolution de plus de 30% sur les trois premiers trimestres de l’année, passant ainsi de 957 milliards FCFA à 1531 milliards FCFA.

Les établissements bancaires et le marché financier sous régional sont les plus grands créanciers de l’Etat avec, respectivement, 792 milliards FCFA et 365 milliards FCFA.