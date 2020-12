La direction générale de la police nationale menace les conducteurs de motos

Dans un communiqué rendu public la semaine dernière, la direction générale de la police nationale menace de sévir contre les conducteurs de motos qui se livrent à des surchargent de passagers dans la circulation.

A Conakry et ses environs, il n’est pas rare de voir des conducteurs de moto circuler avec deux passagers, parfois au vu et au su des agents de la police routière.

Pour mettre fin à cette pratique, la direction générale de la police, dans le cadre de sa mission régalienne de sécurisation des personnes et de leurs biens rappelle à l’ensemble des « usagers de la route et des conducteurs de motos en particulier, que conformément à la réglementation en la matière, le conducteur et un seul passager sont autorisés à circuler ».

Elle prévient que « tout conducteur contrevenant à cette mesure verra sa moto immobilisée et confisquée jusqu’à nouvel ordre ».

La direction générale de la police nationale dit « attacher du prix à l’exécution correcte de ces mesures et sait compter sur la compréhension des uns et des autres ».