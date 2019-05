La directrice du Bureau régional pour l’Afrique du PNUD en visite en Côte d’Ivoire

Madame Ahunna Eziakonwa, administratrice adjointe et directrice du Bureau régional Afrique du Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD), a entamé mercredi une visite d’une semaine en Côte d’Ivoire en vue de renforcer les liens de coopération avec les acteurs nationaux et les partenaires au développement, selon une note transmise à APA.Mme Eziakonwa est accompagnée de M. Abdoulaye Mar Dieye, sous-secrétaire général chargé du Bureau des politiques et de l’appui aux programmes du PNUD. La mission a été accueillie par le représentant résident du PNUD en Côte d’Ivoire, Luc Grégoire.

Cette visite prévue du 22 au 28 mai 2019 s’inscrit dans une double perspective d’échanges avec les acteurs nationaux et internationaux en vue de renforcer les relations de coopération entre la Côte d’Ivoire et le PNUD ; et de promouvoir des partenariats afin d’aider le pays à atteindre les Objectifs de développement durable (ODD).

Selon le calendrier, la visite débute par une séance de travail les jeudi 23 et vendredi 24 mai avec le président de la Banque Africaine de Développement (BAD), M. Akinwumi Adesina et son équipe. Les échanges porteront notamment sur le renforcement de la coopération entre la BAD et le PNUD.

Cette rencontre sera l’occasion pour ces deux Institutions de Développement d’explorer les possibilités de renforcer leur partenariat et de créer des synergies entre leurs interventions respective, souligne la note.

La Directrice du Bureau Régional pour l’Afrique du PNUD effectuera en outre, le 25 mai, une visite à l’Ecole Nationale de Police pour s’imprégner de l’appui du Bureau de Côte d’Ivoire dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme du secteur de la sécurité.

Dans la matinée du lundi 27 mai, Mme Ahunna Eziakonwa devrait être reçue par trois ministres dont Mme Nialé Kaba, ministre du Plan et du Développement, monsieur Amon-Tanoh, ministre des Affaires étrangères et M. Alain Donwahi, ministre des eaux et forêts.

Ces rencontres seront l’occasion pour la directrice régionale pour l’Afrique du PNUD d’exprimer sa gratitude au gouvernement de la Côte d’Ivoire pour le partenariat et la qualité de la coopération avec le Bureau pays du PNUD et d’échanger sur d’autres possibilités de programmation stratégique et de coopération, poursuit le texte.

Madame Ahunna rencontrera le Premier ministre et le président ivoirien. Ces audiences au sommet de l’Etat permettront d’échanger sur les réformes en cours et le processus de développement, et de réaffirmer l’engagement continu du PNUD/ONU à soutenir le Gouvernement.

Elle échangera également avec le secteur privé sur la stratégie de promotion du secteur privé du PNUD pour les Objectifs de Développement Durable 2016-2020. Cette rencontre vise surtout à échanger avec les faitières du secteur privé sur leur rôle moteur pour la promotion d’une croissance économique inclusive et créatrice d’emplois durables.

Le mardi 28 mai, dernier jour de la mission, Mme Ahunna Eziakonwa rencontrera le Coordonnateur Résident et l’Equipe pays des Agences des Nations Unies. Cette rencontre sera suivie d’un déjeuner de travail avec les Bailleurs de fonds sur la réforme du système des Nations Unies et le positionnement du PNUD dans ce nouveau contexte.

Cette plateforme d’échange sera aussi l’occasion de rappeler l’engagement et l’avantage comparatif du PNUD à soutenir la planification stratégique du développement pour la réalisation des ODD et explorer les moyens de renforcer les partenariats et la mobilisation de ressources.

La directrice aura enfin un entretien avec les associations de femmes et de jeunes. Mme Eziakonwa a une expérience de plusieurs années aux Nations Unies. Elle était depuis 2015, Coordonnatrice résidente et Représentante résidente du PNUD en Éthiopie.