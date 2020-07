La fête de la Tabaski sera célébrée vendredi prochain en Côte d’Ivoire ( Officiel)

La fête de la tabaski ou l’Aïd-El-Kébir sera célébrée en Côte d’Ivoire le vendredi 31 juillet prochain, ont annoncé lundi dans un communiqué conjoint le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des Affaires islamiques en Côte d’Ivoire ( COSIM) et le Conseil des imams sunnites ( CODIS). « Le COSIM et l’AMSI/CODIS informent l’ensemble de la communauté musulmane nationale que la station d’Arafat à la Mecque est prévue Inchallah ( S’il plaît à Dieu) le jeudi 30 juillet 2020. Par conséquent, la fête de l’Aïd-El-Kébir aura lieu Inchallah le vendredi 31 juillet 2020», a indiqué l’imam Sékou Sylla, le porte-parole des imams.

Par ailleurs, le COSIM et le CODIS ont précisé que le comité de veille Covid-19 de la communauté musulmane fera une déclaration ultérieurement sur l’organisation pratique de la prière de l’Aid-El-Kébir.

L’Aid Al-Kébir ou la Tabaski est la deuxième grande fête de la religion musulmane après la fête de fin du jeûne ( fête de ramadan). Elle se déroule au lendemain de la station d’Arafat en Arabie Saoudite, (pilier essentiel du Hadj).

L’Aïd el-kebir commémore la soumission à Dieu du Prophète Abraham qui était prêt à sacrifier son fils aîné Ismaël sur son ordre. Chaque musulman ayant les moyens doit immoler une bête, notamment un bélier pendant cette fête pour perpétuer cet acte d’Abraham.