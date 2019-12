La fête nationale fait le menu de la presse en ligne burkinabè

Les journaux en ligne burkinabè traitent essentiellement du 59e anniversaire de l’indépendance du Burkina Faso, célébré ce mercredi, jour férié, chômé et payé.«59e anniversaire de l’indépendance: Le Roi de Tenkodogo (ville qui accueille les festivités, Ndlr) formule des vœux de paix et de concorde nationale», titre Lefaso.net.

Le même journal en ligne publie l’intégralité du message du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, à l’occasion de la fête nationale.

Dans ledit message, le président Kaboré rappelle, d’entrée de jeu, que «la commémoration du 59e anniversaire de l’accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale revêt une importance particulière en cette année du centenaire de la création de la Haute-Volta, actuel Burkina Faso».

Pour sa part, Burkina24.com, met en exergue, ces propos de Roch Kaboré qui dit au sujet du terrorisme: «J’invite les communautés burkinabè à ne rien céder aux forces du mal».

Abordant dans le même sens, Aouaga.com annonce, dans son ‘’Flash infos » que «le président Kaboré renouvelle son appel à une trêve sociale et à une union sacrée pour vaincre le terrorisme».

De son côté, Fasozine.com, en plus du message présidentiel, publie celui de l’Union pour le progrès et le changement (UPC, parti de l’opposition).

«Nous célébrons l’An 59 de notre Indépendance dans la sobriété et dans un esprit d’hommage à nos soldats qui se battent au front, et dans un esprit de compassion pour les familles de ceux qui ont payé de leur vie, la défense de l’intégrité territoriale et la protection des personnes et des biens », peut-on lire dans le message de l’UPC.

Sur le site en ligne du quotidien national Sidwaya, l’on peut lire que la direction générale de la promotion de l’économie rurale a organisé, lors des festivités du 11 décembre à Tenkodogo, des journées promotionnelles des produits nationaux.