La filiale de SNEDAI Côte d’Ivoire obtient la certification à la norme ISO 9001 version 2015

La filiale de SNEDAI Côte d’Ivoire a obtenu la certification à la norme ISO 9001 version 2015 après son audit par l’organisme britannique BSI, a appris APA de source officielle dans la capitale économique ivoirienne.L’information a été donnée, vendredi à Abidjan, par le Président directeur général du Groupe SNEDAI, l’Ivoirien Adama Bictogo au cours d’une cérémonie d’échanges de vœux de nouvel an avec le personnel des différentes filiales de son Groupe.

Selon cet homme d’affaires, « la filiale de SNEDAI Côte d’Ivoire a obtenu la certification à la norme ISO 9001 version 2015 le 17 janvier 2019 », et ce après « son audit réalisé du 14 au 16 janvier 2019 par l’organisme britannique BSI ».

M. Bictogo qui a imputé ce résultat au travail de l’ensemble du personnel de la holding, espère que cette certification contribuera à impulser davantage les activités et services du Groupe SNEDAI dans les prochaines semaines.

Avec plus d’un million de certificats dans le monde, la norme ISO 9001 reste incontestablement la norme de management la plus déployée et reconnue au plan international. C’est l’outil le plus utilisé pour piloter l’organisation et les activités d’une entreprise ou une organisation.

La certification ISO 9001 constitue un socle pour optimiser le fonctionnement interne, maîtriser ses activités, détecter les signaux du marché, réduire les coûts et gagner en compétitivité.

Elle démontre l’aptitude à fournir régulièrement un produit ou un service conforme aux exigences des clients et aux exigences légales et réglementaires applicables, et à l’engagement d’une entreprise à accroître la satisfaction des clients.

Créé en 2007, le Groupe SNEDAI compte à ce jour plus de 800 employés. Il intervient dans quatre secteurs d’activité que sont la biométrie, le transport, le bâtiment et l’énergie à travers l’Afrique de l’Ouest.