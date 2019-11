La finance durable s’invite à Rabat

Un atelier de travail hautement interactif sur la finance durable a entamé ses travaux, lundi à Rabat, à l’initiative de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), en partenariat avec Toronto Centre.L’évènement s’inscrit dans le cadre du troisième anniversaire du « Marrakech Pledge », initiative lancée par l’AMMC en marge de la COP 22, ayant recueilli l’adhésion de 23 signataires (régulateurs et bourses) représentant 25 pays africains qui se sont engagés à œuvrer collectivement pour le développement de la finance verte en Afrique.

L’organisation de cet atelier marque l’engagement de l’AMMC en faveur de la promotion de la finance durable et se veut une étape majeure dans l’opérationnalisation du « Marrakech Pledge », par le biais du renforcement des capacités des régulateurs et des opérateurs de marché et l’encouragement du partage d’expériences au niveau continental.

Avec l’appui du Toronto Centre, reconnu pour son expertise dans le déploiement de formations ciblées au profit de régulateurs du secteur financier, cette rencontre rassemble plus de 30 représentants de régulateurs de marchés de capitaux et de bourses ainsi que des représentants d’agences internationales actives dans le domaine de la finance verte.

A l’ordre du jour seront discutés tous les aspects inhérents aux problématiques d’implémentation de marché de capitaux verts en Afrique, y compris les aspects réglementaires et de supervision, la taxonomie des projets verts et durables, l’encadrement et l’accompagnement des émissions d’obligations vertes, etc…

A l’issue du programme, un « Livre Blanc » compilant les meilleures pratiques identifiées lors de l’atelier et une série de recommandations pour une implémentation et un développement optimaux de marchés de capitaux verts sera publié. Le « Livre Blanc » se veut aussi porteur d’un plan d’action à moyen terme pour la consolidation des marchés de capitaux verts en Afrique et le renforcement des partenariats régionaux dans le domaine de la finance durable.