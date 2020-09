La fonction publique annonce un concours de recrutement de 1500 conservateurs pour le 13 septembre

Dans un communiqué rendu public ce vendredi, 04 septembre 2020, le ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Etat et de la Modernisation de l’Administration, Mamadou Ballo, a annoncé le recrutement par voie de concours de 1500 conservateurs pour le compte du Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts.

Ce concours aura lieu dans les centres de Kindia, Mamou, Labé, Boké, Faranah, Kankan et N’Nzérékoré conformément au calendrier ci-après : du lundi 07 au vendredi 11 septembre 2020, envoi des PV par SMS aux candidats et affichage des listes nominatives des candidats dans les Directions Régionales de l’Environnement, les Inspections Régionales de l’Education, les Gouvernorats, les Préfectures et les Cinq Communes de Conakry. Du vendredi 11 au samedi 12 septembre 2020, reconnaissance des salles par les candidats.

Dimanche 13 septembre 2020, lancement des épreuves écrites à 09 heures précises.