La gouvernance environnementale et sociale des exploitations minières au cœur d’un atelier à Abidjan

Un atelier de formation sur la gouvernance environnementale et sociale du secteur minier ivoirien s’est ouvert, mercredi à Abidjan, en vue de renforcer les capacités techniques des structures nationales chargées de l’évaluation de l’environnement.L’objectif de cet atelier est de comprendre les enjeux environnementaux afin de veiller à la bonne application de la notion de bonne gouvernance environnementale et sociale et s’imprégner des mécanismes de mise en œuvre de politiques publiques et de responsabilité sociétale des entreprises afin d’aboutir à un impact positif des exploitations minières.

« La Côte d’Ivoire dispose d’importantes ressources minérales. Cependant, de nombreux défis se posent malgré la forte croissance et l’important développement dudit secteur puisqu’il est négativement impacté par plusieurs activités illicites d’exploitation », a fait remarquer dans un discours, Joseph Séka Séka, le ministre ivoirien de l’environnement et du développement durable qui a ouvert ces assises.

« A l’issue de cette formation, les bénéficiaires devraient être à mesure de comprendre la notion de gouvernance environnementale et sociale au niveau mondial, régional, national et local», a expliqué M. Séka, rappelant le rôle capital de l’environnement et du développement durable dans les «, temps actuels ».

Par ailleurs, le ministre Joseph Séka Séka s’est félicité de l’initiative de ce séminaire, estimant qu’avec «l’évolution rapide des questions environnementales de nos jours, il convient de disposer d’un capital humain qualifié». Les travaux s’achèvent vendredi.