La Guinée compte 2146 cas confirmés de coronavirus

Les infections au Covid-19 se propagent en Guinée. Sur 524 personnes testées au laboratoire samedi, 9 mai, 104 se sont révélées positives au coronavirus. Et ces 104 nouveaux cas positifs portent à 2.146, le nombre total de cas confirmés de coronavirus depuis le 12 mars 2020.

Les données de L’ANSS, réactualisées dimanche 10 mai, font état de 16 nouveaux guéris du jour, ce qui donne un cumul de 714 cas de guérison depuis le 12 mars en Guinée. Et puisqu’il y a eu zéro décès/jour, le nombre de décès est toujours 11 depuis le début de la crise. Le coronavirus se répand, en raison de l’errance de certains cas positifs et des contacts.

Samedi, un officier supérieur de la Marine Nationale parti se soigner clandestinement chez les tradi-thérapeutes de Lola, a été intercepté, et récupéré et d’urgence dans la préfecture de Lola, au sud de la Guinée. Souffrant des symptômes comme « la toux, le mal de gorge, la fatigue, le manque d’appétit et les difficultés respiratoires », l’officier de la marine a séjourné dans la localité de Pamporé, sous-préfecturede Koulé à Nzérékoré et dans la localité de fanghan, sous-préfecture de Gama Brema, chez un guérisseur à Lola. Le colonel a été pris en charge par une ambulance qui le conduit à Conakry.

Autres risques d’expansion du Covid-19, le non-respect par les habitants de Lélouma de l’Etat d’urgence sanitaire. Les citoyens de Lélouma ont participé au marché hebdomadaire ou vendeurs et acheteurs de produits se sont regroupés samedi, 9 mai, pour des affaires habituelles. Selon les sources, la pression et le mot d’ordre de violation des mesures sont partis des commerçants de Labé.