La Guinée compte au total 5 351 cas positifs ce Covid-19 ce 30 juin

Les statistiques liées aux tests effectués le 28 juin et mis à jour lundi, 29 juin, indiquent que 9 nouveaux cas positifs au Covid-19 ont été détectés ; ce qui porte le nombre d’infectés à un total de 5.351 cas confirmés de coronavirus depuis le 12 mars en Guinée.

Avec 0 décès/jour, le compteur est bloqué à un cumul de 31 décès hospitaliers. En revanche, c’est au niveau des traitements que les chiffres sont encourageants, promoteurs et rassurants. Selon les données mises à jour de l’ANSS, 14 nouveaux patients se sont rétablis dans les centres de traitement ; ce qui fait un total de 4.282 cas de sortis guéris. Du coup, le taux de rétablissement ou de guérison est de 80.3% contre un taux de létalité de 0.6%.

Résultat, la Guinée, talonnée par le Venezuela, 83e place avec 5.297 cas, et devancée par l’Ethiopie,81e rang pour 5.846 cas de Covid-19, occupe pour le moment la 82e position dans le classement mondial des pays touchés par la pandémie du coronavirus. Notre pays pourrait atteindre et dépasser la barre des 6.000 cas, si les comportements inciviques, discourtois et fantaisistes continuaient à l’égard des mesures barrières dans les prochains jours dans le Grand Conakry.