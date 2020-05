La Guinée enregistre 62 nouvelles contaminations pour un total de 2 727 cas positifs

La Guinée évolue vers les 3.000 cas positifs au Covid-19. Les infections et contaminations grimpent en flèche même si le nombre de décès est pour le moment limité à 16 cas. Des tests effectués sur 355 personnes samedi, 16 mai, 69 cas sont déclarés positifs au Covid-19. Et ces 69 nouveaux cas positifs, portent à 2727, le nombre total de cas confirmés de coronavirus depuis le 12 mars. Les mêmes données du 16 mai de l’ANSS, réactualisées dimanche, 17 mai font état de 0 décès/jour et de 50 nouveaux cas de guérisons, ce qui donne un cumul de 1.183 sortis guéris depuis l’apparition du 1er cas de Covid-19, le 12 mars 2020.

Ce décompte des cas de Covid-19 coïncide avec l’identification de 32 contacts d’un cas positif à Mamou et 7 cas confirmés de coronavirus dont un décès à Kindia. Le cas des 6 malades du Covid-19 dont les imams déjà hospitalisés constitue une belle leçon pour ces manifestants soudoyés qui ont ouvert de force certaines mosquées à Dubreka, Coyah, Boffa et Kamsar.

Le coronavirus est une réalité et non un jeu politique. Avec la fréquence de contaminations en cours, la Guinée pourrait atteindre et dépasser les 3.000 cas de coronavirus. Il reste d’ailleurs 273 cas positifs pour le pays franchisse la barre des 3.000 cas de Covid-19