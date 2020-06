La Guinée enregistre 98 nouveaux cas pour un total de 4 572 cas positifs à la Covid-19

La courbe des infections au Covid-19 est toujours préoccupante et l’Autorité a été obligé à prolonger de 30 jours, l’Etat d’urgence sanitaire dans le Grand Conakry. Sur la base des tests effectués dimanche, 14 juin 2020 et des résultats mis à jour lundi, 15 juin, il est établi que 38 nouveaux cas positifs au coronavirus ont été détectés, ce qui porte le total des infectés à 4.572 cas confirmés de Covid-19 depuis le 12 mars en Guinée.

Avec les cas de morts enregistrés, il y a désormais un cumul de 26 décès hospitaliers en Guinée. Par ailleurs, les données réactualisées de l’ANSS, font état de 25 nouveaux guéris, ce qui fait un total de 3.259 cas de guérisons.

Et malgré le cas des 1.287 actifs à la date du 15 juin 2020, les statistiques affichent un taux de rétablissement ou de guérison de 71.3% contre un taux de létalité de 0.6%. Ces nouvelles données sur l’évolution du coronavirus en Guinée, coïncident avec l’arrivée en guinée d’un lot important du matériel médical marocain.

L’aide médicale marocaine à la Guinée est composée de près de « 8 millions de masques, de 900.000 visières, 600.000 charlottes, de 60.000 blouses, de 30.000 litres de gel hydroalcoolique, de 75.000 boites de Chloroquine et de 15.000 boites d’Azithromycine ».

Tous ces produits et équipements de l’aide médicale marocaine, sont fabriqués au Maroc par des entreprises marocaines et sont conformes aux normes de l’OMS.

Et ces produits et équipements marocains et la présence des médecins cubains vont renforcer le dispositif relancé le 15 juin par le Chef de l’Etat qui a prolongé de 30 jours, l’Etat d’urgence sanitaire dans le Grand Conakry et dans le cadre de la réouverture, le 29 juin, des classes d’examen.

Cependant l’indiscipline de la majorité des guinéens et la cupidité des hommes en uniformes chargés de faire respecter des gestes barrières contribuent à accélérer la propagation du coronavirus en Guinée.