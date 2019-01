« La Guinée est éligible aux différents instruments de financement » (Premier ministre)

Le Premier ministre guinéen, Ibrahima Kassory Fofana a profité de l’ouverture du dialogue entre la Guinée et l’Union européenne, mercredi à Conakry, pour louer les performances économiques de la Guinée sous l’égide de l’UE.Dans son discours d’ouverture, le Premier ministre guinéen Ibrahima Kassory Fofana a fait un survol sur les acquis de la gouvernance actuelle grâce à l’appui de l’Union européenne. «Les acquis à ce jour, sont incontestablement nombreux. Aujourd’hui, la Guinée est devenue éligible aux différents instruments de financement. Notamment, les programmes indicatifs nationaux du Fonds Européen de Développement, le programme indicatif régional pour l’Afrique de l’Ouest, et le fonds fiduciaire d’urgence dans le cadre de la migration », a-t-il indiqué.

Pour Ibrahima Kassory Fofana, la Guinée a fait « des progrès soutenus » pour la construction de l’État de droit. « Nous sommes en droit de nous en réjouir », a ajouté le PM guinéen.

Durant la session, les deux parties débattront de la coopération entre la Guinée et l’Union Européenne, des acquis et perspectives, de la migration, de la consolidation de la démocratie et des échanges commerciaux.