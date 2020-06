La Guinée franchit la barre des 5000 cas positifs à la Covid-19

Le nombre de cas confirmés de Covid-19 au pays ne fait que grimper. C’est donc sans surprise que les nouveaux cas positifs font franchir à la Guinée, la barre des 5.000 cas positifs.

Alors que l’Etat ordonne la levée du couvre-feu en province et la réouverture des lieux de culte dans les préfectures exemptes des cas de contaminations, le virus continue de se propager.

En effet, des résultats des tests effectués dimanche 21 juin et mis à jour lundi 22 juin, il ressort que 52 nouveaux cas positifs au covid-19 ont été détectés, portant le nombre des infectés à 5.040 cas confirmés de coronavirus depuis le 12 mars en Guinée. Avec un mort/jour, il y a désormais un cumul de 28 décès hospitaliers. En revanche, les 16 nouveaux cas de guérisons donnent un total de 3.685 sortis guéris des centres de traitement.

Et selon ces statistiques de l’ANSS mises à jour lundi, 22 juin, le taux de rétablissement ou de guérison est de 73.1% contre un taux de létalité de 0.6%.

Dans le classement mondial des pays touchés par le Covid-19, la Guinée est à la 79e place, derrière la Macédoine du nord, 78e avec 5.196 cas de covid-19. Notre pays est suivi par le Salvador, 80e pour 4.808 cas.

Les contaminations vont continuer à grimper en Guinée, en raison de l’indiscipline, de l’esprit de suffisance et du laisser-aller. Malgré l’Etat d’urgence sanitaire, les habitants peu consciencieux, continuent de se rassembler dans des endroits comme les plages, maquis et boites de nuit pour s’éclater avec des individus aux statuts obscurs. Les 19 et 20 juin, les forces de sécurité ont effectué des descentes dans certains lieux d’ambiance ou des dizaines de filles de joie et de clients ont été interpellés. Mais les propriétaires des lieux et leurs clients continuent de braver les gestes barrières dans le Grand Conakry.