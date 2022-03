La Guinée interdit la réexportation des produits de première nécessité

La décision a été prise hier jeudi 24 mars 2022 lors du conseil des ministres présidé par le président de la transition Mamadi Doumbouya.

Parmi ces produits de première nécessité on compte le sucre, le riz, la farine de blé, les huiles végétales, la tomate le lait et l’oignon. Ces produits dits de première nécessité viennent d’être interdits de réexportation en Guinée par le gouvernement.

En effet, vue l’approche du mois de Ramadan, le gouvernement souhaite éviter toute sorte d’augmentation ou de pénurie dans les différents marchés de la Guinée. Cette interdiction ne concerne pas les biens transitant par le port de Conakry pour le Mali. Et en ce qui concerne l’exportation des produits vivriers locaux, il faudra d’abord montrer et avoir une autorisation préalable du ministère du commerce de l’industrie et des petites et moyennes entreprises.

Selon le compte rendu du Conseil des ministres, le Ministre a porté à la connaissance du Conseil, qu’après concertation avec la nouvelle Chambre de commerce, d’industrie et d’artisanat, les opérateurs économiques se sont engagés à accompagner le Gouvernement dans sa volonté manifeste de stabiliser les prix des denrées et autres produits de grande consommation.

Le conseil des ministres a également été marqué par plusieurs autres décisions prises par le gouvernement hier jeudi 24 mars 2022. Notamment, la baisse, sans délai, des droits de douane sur certains produits essentiels dont le Riz et le Sucre de consommation. La mise en place d’un comité de veille composé des membres la Chambre de commerce, d’Industrie et d’artisanat et de représentants du Ministère du Commerce, de l’Industrie et des PME pour suivre l’application de ces différentes mesures.