La Guinée pourrait dépasser 6% de croissance en 2019 (Parlementaire)

Le président de l’Assemblée nationale guinéenne, Kory Kondiano a déclaré, vendredi au cours de l’ouverture de la session ordinaire des lois, que sur le plan économique, les réformes engagées par l’exécutif « avancent normalement » dans le cadre du programme d’ajustement appuyé par la facilité élargie de crédit dont s’est doté le pays qui pourrait ainsi dépasser en fin 2019 une croissance de 6%.« Cela pourrait donc permettre au Gouvernement d’atteindre, voire de dépasser, au terme de l’année en cours, l’objectif de 6% de croissance économique qu’il s’est assigné dans la Loi de Finances Initiale pour 2019 », a-t-il indiqué.

Selon lui, la facilité élargie de crédit va jouer un puissant rôle de catalyseur pour permettre à la guinée d’accéder davantage aux prêts concessionnels des institutions financières bilatérales et multilatérales (Banque Mondiale, AFD, Banque de l’Union Européenne, BAD, BID, BADEA, la société Financière Internationale etc.) pour financer les infrastructures et appuyer le secteur privé.