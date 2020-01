La Guinée prend des mesures préventives contre le coronavirus

Le Ministre de la Santé et de l’hygiène publique Médecin colonel Remy Lamah a annoncé, l’installation des équipements de contrôle sanitaire au port et à l’aéroport de Conakry afin de limiter les risques de contamination et de propagation du Coronavirus récemment découvert en Chine, a suivi l’AGP.

Le Médecin colonel Remy Lamah a rassuré qu’aucun cas suspect n’a été encore signalé en guinée ; mais il est important de palier à certain manquement dont le pays a connu pendant l’épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola.

« Nous comptons appliquer les mêmes règles d’hygiène strictes mais aussi, nous allons commencer les campagnes de sensibilisation car il est important de connaître la maladie, ses symptômes, son mode de transmission et se préparer à la prise en charge d’éventuels cas suspects », a indiqué le ministre de la santé.

Depuis la déclaration de la maladie par les autorités chinoises et connaissant le flux des passagers et activités commerciales entre la chine et la Guinée, aucun cas de coronavirus n’a encore été suspecté en Guinée.

« Ce qu’il faut d’abord savoir c’est qu’il n’y a pas de vol direct entre la ville de Wuhan et notre pays. Mais étant donné que le risque zéro n’existe pas, nous avons pris une série de mesures, notamment l’installation des équipements de prise de température à l’aéroport et au port », a souligné Colonel Remy Lamah.