La jeunesse de Dabola prévoit des manifestations ce lundi devant les bureaux menace de de la SEG

Les responsables des mouvements Dabolako et ceux de la SAGA menacent de boucler dès demain lundi, 18 février, les locaux de la Société des Eaux de Guinée (SEG) et ceux de l’électricité de Guinée (EDG).

« Nous avons appris la nouvelle et nous sommes en train d’observer. Les gens parlent du dragage du barrage mais nous n’avons pas de moyens pour faire face à cette charge. La Direction est déjà informée. Nous attendons aussi sa réaction », confie Boubacar Fafaye Baldé, directeur de l’EDG de Dabola. Interrogé sur la situation, le maire de la commune urbaine de Dabola, Aboubacar Sidiki Koulibaly a réagi au micro de Mediaguinee.org : « lors de notre rencontre à Conakry, le président de la République, Pr Alpha Condé a dit que l’argent n’aime pas le bruit. Donc, de continuer à maîtriser nos populations. » Selon ce dernier, seuls les élus puissent parler au nom des populations. Mais s’il y a des manifestations demain à Dabola, le directeur de la SEG en est le seul responsable.



Le maire de la commune urbaine de Dabola a promis de rencontrer les jeunes, les écouter pour désamorcer la crise qui la préfecture de Dabola qui, selon lui a bénéficié d’une enveloppe financière d’un milliard 600 millions de francs guinéens du président de la République.