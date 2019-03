La jeunesse guinéenne à l’école du processus de passation de marchés publics

Ce mardi 12 mars 2019, les 35 jeunes filles et garçons des trois coopératives de Matoto ont entamé leur formation sur le processus de passation de marchés publics, à l’initiation aux affaires et montage du plan d’affaire en République de Guinée.

70 jeunes organisés en six coopératives dont trois dans la commune de Matoto et trois autres dans la commune de Ratoma, suivent actuellement des formations sur le processus de passation de marchés publiques et à l’initiation aux affaires et montage du plan d’affaires. Ces deux formations financées par l’ONU-Habitat s’inscrivent dans le cadre de l’insertion socioprofessionnelle et la lutte contre la délinquance urbaine dans les villes de Conakry et N’zérékoré. La première coopérative dénommée Guinée Eclairage comprend 12 membres et, est présidée par le Jeune Yéro Barry, la seconde dénommée Public éclairage plus comprend 12 membres dirigée Mariam Sidibé et la troisième coopérative dénommée Global éclairage, comprend 11 membres et, est dirigée par Mamoudou Kourouma. Le 13 mars 2019, les autres 35 jeunes filles et garçons de la commune de Ratoma vont suivre les mêmes formations au siège de la commune de Ratoma.

La formation sur le processus de passation de marchés publics est donnée par Monsieur Mamadou Gando Bah, Chef de Section á la Direction des Marchés Publics. Celle sur l’initiation aux affaires et montage du plan d’affaires est donnée par Monsieur Ibrahima Baldé venu d’AFIRLAND FIRST BANQUE. Les 70 jeunes et les deux formateurs étaient encadrés par Monsieur Sékou Camara Chef de Division de la planification urbaine, Direction nationale de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme (DATU) assisté par son chargé d’études Ingénieur. Les six coopératives des deux communes urbaines de Matoto et de Ratoma se sont unies pour former une grande coopérative á la tête de laquelle se trouvent Monsieur Yéro Barry comme Président et la demoiselle Aminata Kouyaté comme Vice- Présidente.